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Dünya
AA 05.08.2025 10:30

Katil Netanyahu'dan Genelkurmay Başkanı'na: Gazze'nin tamamının işgali sana uygun değilse istifa et

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e "Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderdiği bildirildi.

Katil Netanyahu'dan Genelkurmay Başkanı'na: Gazze'nin tamamının işgali sana uygun değilse istifa et

Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan Başbakanlık yetkilisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda gelecek günlerdeki olası adımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanlık yetkilisi, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamının işgal edilmesine karar verdiğini belirtti.

Söz konusu kaynak, bu karar doğrultusunda İsrailli esirlerin tutulduğu düşünülen yerlere de kara saldırıları düzenlenerek işgal edilmesinin planladığını ifade etti.

Yetkili, Başbakanlık Ofisi'nin Genelkurmay Başkanı Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz." mesajını ilettiğini kaydetti.

İsrail basınında çıkan haberde, Zamir'in Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına karşı olduğu aktarılmıştı.

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