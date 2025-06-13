Katil Netanyahu, Trump'a teşekkür etti: Yaşasın Amerika

Katil Netanyahu, İran'a düzenlenen saldırının ardından ABD Başkanı Trump'a teşekkür ederek "yaşasın Amerika" dedi.

"İsrail'i savunacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, katil İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada, İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirterek, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." dedi.

Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin saldırılara katılmadığını ve herhangi bir destek sağlamadığını iddia etti.

Rubio, ABD’nin önceliğinin bölgede bulunan Amerikan güçlerinin korunması olduğunu vurguladı.