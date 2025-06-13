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Dünya
BBC 13.06.2025 11:05

Katil Netanyahu, Trump'a teşekkür etti: Yaşasın Amerika

İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu İran'a düzenledikleri saldırının ardından Trump'a teşekkür mesajı gönderdi, saldırıların devam edeceği mesajını verdi.

Katil Netanyahu, Trump'a teşekkür etti: Yaşasın Amerika

Katil Netanyahu, İran'a düzenlenen saldırının ardından ABD Başkanı Trump'a teşekkür ederek "yaşasın Amerika" dedi.

"İsrail'i savunacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, katil İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada, İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirterek, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." dedi.

Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Katil İsrail, İran'ın üst düzey komutanlarını ve nükleer bilimcileri hedef aldı
Katil İsrail, İran'ın üst düzey komutanlarını ve nükleer bilimcileri hedef aldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin saldırılara katılmadığını ve herhangi bir destek sağlamadığını iddia etti.

Rubio, ABD’nin önceliğinin bölgede bulunan Amerikan güçlerinin korunması olduğunu vurguladı.

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