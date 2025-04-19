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Dünya
AA 19.04.2025 11:37

Katil İsrail'in saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 19 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 19 kişi yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 19 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine şiddetli saldırılar düzenledi.

İsrail'in, Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen ailelerin sığındığı çadırları hedef alması sonucu 11 kişi öldü.

Deyr el-Belah kentinde düzenlenen hava saldırısında ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi. El-Bureyc Mülteci Kampı'nda da Filistinlilerin olduğu bölgelere saldırılar düzenlendi.

Gazze kentindeki Ebu Husayre Caddesi'nde bulunan çadırlara düzenlenen saldırıda 2 Filistinli öldü, 4 kişi yaralandı.

Beyt Lahiya kentinde düzenlenen hava saldırısında ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken, hayatını kaybedenlerin çoğunu çocuklar ve kadınlar oluşturdu.

Görgü tanıkları, Han Yunus'un doğusundaki El-Karara bölgesinin doğusunda İsrail ordusuna ait askeri araçlarının yoğun ateş açtığını söyledi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de Filistinlilerin evlerine yoğun topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, gece saatlerinde kentin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne topçu saldırılarını yoğunlaştırdı ve buradaki konutları tahrip etmeyi sürdürdü.

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