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Dünya
AA 17.10.2024 23:08

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 412'ye çıktı

İsrail ordusunun Lübnan'a 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 412 kişinin öldüğü, 11 bin 267 kişinin yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 412'ye çıktı
[Fotograf: AFP]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun devam eden saldırılarında dün 45 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 179 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 412'ye, yaralananların sayısının da 11 bin 267'ye yükseldiği ifade edildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, yerinden edilenlerden 461 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiği belirtiliyor.

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