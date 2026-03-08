Az Bulutlu 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.03.2026 14:04

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bine yükseldi

Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 126'ya ulaştı.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bine yükseldi
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 3 Filistinlinin cenazesi ile 4 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 641 kişinin öldürüldüğü, 1711 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 755 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 126'ya, yaralı sayısının 171 bin 809'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İran’da benzin istasyonlarında kuyruk oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:57
İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
15:10
Katar, yarından itibaren kurumlarda mesaiye kısmi dönüşün başlayacağını açıkladı
14:51
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
15:11
İşgalci İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 394 oldu
14:41
Trump: Rusya, İran'a bilgi veriyorsa da çok faydası olmuyor
14:04
Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonunun oturumuna katılacak
Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor
Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor
FOTO FOKUS
Tahran’da petrol depoları hedef alındı
Tahran’da petrol depoları hedef alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ