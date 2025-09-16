Açık 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.09.2025 14:39

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 64 bin 964'e çıktı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 64 bin 964'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 64 bin 964'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 59 ölü ve 386 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 413 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 53 bin 271 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 497'yi, yaralananların sayısının da 18 bin 294'ü aştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 964'e, yaralıların sayısının 165 bin 312'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Gazze
Sıradaki Haber
16 ülkeden Gazze'ye yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu'nun güvenliği için ortak çağrı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:27
Küresel Kararlılık Filosu'ndaki 3 tekne daha Tunus’tan Gazze’ye doğru çıktı
15:29
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
15:15
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu AKM'de konser verecek
15:03
Lüksemburg, BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor
15:11
Benzin koyduğu sırada kayan aracı eliyle durdurmaya çalıştı
14:50
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Kilis'te cevizli sucuk yapımı başladı
Kilis'te cevizli sucuk yapımı başladı
FOTO FOKUS
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ