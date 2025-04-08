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Dünya
AA 08.04.2025 09:47

Katil İsrail'in Gazze'ye gece saatlerinde düzenlediği saldırıda en az 5 kişi öldü

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine gece saatlerinde düzenlediği saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'ye gece saatlerinde düzenlediği saldırıda en az 5 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze kentinin kuzeybatısında bir evi bombaladı.

Gece yarısı düzenlenen saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananların olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1391 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 434 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 752'ye, yaralıların sayısı ise 115 bin 475'e yükseldi.

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