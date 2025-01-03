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Dünya
AA 03.01.2025 12:12

Katil İsrail'in Gazze'de evlere düzenlediği hava saldırılarında en az 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 5 eve düzenlediği hava saldırıları sonucu biri gazeteci en az 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail'in Gazze'de evlere düzenlediği hava saldırılarında en az 11 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir evi bombaladı. Filistinli "Selman" ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Zevayide beldesinde de "Şalat" ailesine ait evi insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alması sonucu biri gazeteci olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı'nda İHA'ların bir evi bombaladığı saldırıda da 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Gece geç saatlerde Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Mişmiş" ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında da bir kadın hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin, Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğu bölgesini topçu atışlarıyla hedef aldığını belirtti. Kuzeydeki Gazze kentinde İsrail savaş uçaklarının bir evi bombalaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, saldırıda yaralananlar oldu.

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