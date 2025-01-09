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Dünya
AA 09.01.2025 13:39

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda Filistinli baba ile 3 çocuğu öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında Filistinli baba ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda Filistinli baba ile 3 çocuğu öldü
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı havadan bombaladığı aktarıldı.

Saldırıda Bessam Ebu Haruf ve 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, enkaz altında kalanların da olduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 45 bin 936 Filistinli öldü, 109 bin 274 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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