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Dünya
TRT Haber 09.01.2025 05:10

Çad'ın başkentinde silah sesleri

Çad’ın başkenti Encemine’de Cumhurbaşkanlığı Sarayının olduğu bölgede silah sesleri duyuldu. Çad Hükümet yetkilileri durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

Çad'ın başkentinde silah sesleri
[Çad Cumhurbaşkanlığı Saray | Fotoğraf: AFP]

Çad'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevresinde yerel saatle 20.45 sularında silah sesleri duyuldu.

Saray kaynakları, silahlı kişilerin bir araçla yerleşkeye girmeye çalıştığını, başkanlık muhafızlarının bu girişimi engellediği bilgisini verdi.

Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah, başkanlık sarayı önünde açıklama yaptı.

"Durum kontrol altında"

Koulamallah, bölgenin güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunduğunu ve yaşanan olayın "küçük bir hadiseden ibaret" olduğunu söyledi.

Durumun kontrol altına alındığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ölümüyle başlayan geçiş dönemi

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda, cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmüştü.

Ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.

Muhammed İdris Debi İtno, 6 Mayıs'ta yapılan seçimde oyların yüzde 61'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Çad, Fransa ile savunma anlaşmasını sonlandırmıştı

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024’te Fransa ile güvenlik ve savunma iş birliği anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu.

Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık’ta Çad’dan çekilmeye başlamıştı.

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Fransa’nın 31 Ocak 2025’e kadar ülkeden tamamen çekileceğini duyurmuştu.

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