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Dünya
AA 09.01.2025 04:15

Londra İngiltere'nin en hızlı yaşlanan şehri

İngiltere'nin başkenti Londra, düşen doğum oranları ve genç göçmenlerin azalması nedeniyle ülkenin en hızlı yaşlanan şehri haline geldi.

Londra İngiltere'nin en hızlı yaşlanan şehri
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

"Resolution Foundation" adlı düşünce kuruluşunun araştırmasına göre, Londra'd ortanca yaş 2011'de 33,8 iken son 10 yılda 2 yıl artarak 35,8'e yükseldi. Aynı dönemde, diğer büyük şehirlerde ortanca yaş yarım yıl azalarak 34,5'e düştü.

Ülke genelindeki en yaşlı bölge North Norfolk'ta ortanca yaş 55,3'e çıkarken, en genç bölge Tower Hamlets'te bu oran 30,6 olarak kaydedildi.

Düşüşe rağmen kıyı bölgeleri ve kırsal alanlar, genel yaşlanma trendini en hızlı yaşayan bölgeler olmaya devam ediyor. Kırsal köylerde ve kıyı şeridindeki yaşlanma daha belirgin şekilde hissediliyor. Kırsal alanlarda ortanca yaş 2001'de 41,6 iken, bu rakam 2023 itibarıyla 47,4'e yükseldi.

Doğum oranları ve göç etkisi

Araştırmaya göre, başkent Londra'nın yaşlanma hızının diğer büyük şehirlerden farklı olmasının iki temel nedeni bulunuyor. İlk olarak, Londra'da doğum oranı 2000'lerde her 1000 kişide 16 iken, 2010'larda 14'e düştü. Bu düşüş, İngiltere ve Galler genelinde daha sınırlı oranda gerçekleşti. İkinci neden ise Brexit sonrası genç uluslararası göçmenlerin Londra'da daha az yoğunlaşması olarak gösteriliyor.

Kamu hizmetlerinde baskı artıyor

Resolution Foundation, büyük yaş farklarının özellikle kırsal ve kıyı bölgelerindeki kamu hizmetlerine ciddi baskılar oluşturacağına dikkati çekti. Düşük doğum oranları ve artan yaşlı nüfus nedeniyle sağlık ve sosyal altyapı hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi.

Kuruluş, demografik değişimlerin bölgesel ekonomiler ve kamu hizmetleri üzerinde uzun vadeli etkilere yol açabileceği konusunda uyarıda bulunarak, bu sorunlara yönelik hedef odaklı politikalar geliştirilmesi çağrısı yaptı.

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