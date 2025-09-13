Katil İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti

Görgü tanıklarından ve sağlık alanındaki kaynaklardan alınan bilgilere göre İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim alanlarını, insani yardım alabilmek için bekleyenleri, evleri ve çadırları hedef aldı.

İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentine yönelik yoğun saldırılarında yerinden edilen binlerce kişinin yaşadığı yerleşim bölgeleri ve merkezlerdeki çok katlı binaları vurdu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılar

Gazze kentinin güneyindeki Es-Sina Caddesi'nde çok katlı bir binaya yönelik İsrail bombardımanında 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan 3 okulunu bombalayarak, bu okullara sığınan binlerce kişiyi yerinden etti.

İsrail ordusu aynı kampta Kreyzem ve eski postane binasını, ayrıca eski polis karakolu çevresindeki çok sayıda konutu da bombaladı.

İsrail'in sabah erken saatlerde aynı kampta bulunan UNRWA gıda dağıtım merkezinin yakınındaki bir apartmanı hedef aldığı bombardımanında çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail'in, Gazze kent merkezinde bulunan El-Cela Caddesi'ndeki bir grup sivili hedef aldığı bombardımanda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesinde çok katlı bir binanın hedef alındığı İsrail hava saldırısında 2'si çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, aynı mahalledeki çok katlı Ebu Ganime binasını da bombaladı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Kerame Mahallesinde sivillerden toplandığı bir alanı hedef alan İsrail hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, kent merkezinde, biri Haraz ailesine, diğeri ise Yermuk Caddesi'ndeki Maduk ailesine ait iki evi de bombaladı.

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Rimal, Şeyh Aclin, Tel el-Heva ve Gazze Limanı mahallelerinin yanı sıra kentin batı bölgeleri dahil büyük bölümündeki Filistinlilerin Reşid Caddesi üzerinden Gazze Şeridi'nin güneyine gitmeleri için bildiriler attığını bildirdi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze'nin kuzeybatısına yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin doğusunda 3 bubi tuzaklı robotu patlattı ve aynı mahalledeki El-Bereke bölgesinin doğusunda da araçlardan sivillerin üzerine ateş açtı.

Yine Gazze kentinin kuzeybatısındaki Muhabarat bölgesinde çok katlı bir konutun İsrail ordusunca hedef alınması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail'in saldırıları Deyr el-Belah kentine ve Netzarim ekseninde yardım bekleyenlerin toplandığı bölgelere yoğunlaştı.

Netzarim bölgesinde, "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na ait sözde dağıtım noktasının yakınında yardım bekleyen 5 Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Deyr el-Belah'ta da İsrail topçuları doğu kesimindeki çeşitli bölgeleri bombaladı, askeri araçlardan da yoğun ve rastgele ateş açıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki saldırılar

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda da en az 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Han Yunus'un batısında sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 14'ü yaralandı.

İsrail askerlerinin Refah kentinin kuzeyinde yardım bekleyenleri hedef aldıkları saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.