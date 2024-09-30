Katil İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün gece Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında ölen ve yaralananlara dair bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in çok katlı bir binayı hedef aldığı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Katil İsrail'in saldırısı sonrası bina bu hale geldi.



TRT Haber ekibi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta vurulan noktadan son durumu aktardı. pic.twitter.com/XTogEBuc9F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 30, 2024

Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın kalesi kabul edilen Dahiye dışında bir yere 2006'dan bu yana düzenlenen ilk saldırı oldu.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1178 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1178 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.