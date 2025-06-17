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Dünya
AA 17.06.2025 10:07

Katil İsrail yine yardım bekleyenlere saldırdı: 45 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlilere yönelik İsrail saldırısında en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail yine yardım bekleyenlere saldırdı: 45 kişi hayatını kaybetti

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