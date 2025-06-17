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AA
HABER GİRİŞ
17.06.2025 10:07
, 17.06.2025 10:08
SON GÜNCELLEME
17.06.2025 10:08
Katil İsrail yine yardım bekleyenlere saldırdı: 45 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlilere yönelik İsrail saldırısında en az 45 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
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İsrail'in Gazze Soykırımı
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