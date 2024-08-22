Katil İsrail yine sivilleri hedef aldı: 11 ölü

İsrail, Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor.

Günün erken saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında bir konut binasına düzenlediği saldırıda en az 11 kişiyi öldürdü.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Selahaddin Okulu’na düzenlenen saldırıda ise 2 kişi öldü.

Yaşamını yitirenler ve çoğu çocuk 15 yaralı el-Ehli Baptist Hastanesi’ne getirildi.

Çadırlar bombalandı, çocuklar hedef alındı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları bombaladı.

Saldırıda 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğu hayatını kaybetti.

Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan İsrail, mülteci kamplarındaki sivilleri de vurdu. İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat kampına saldırı düzenledi.

Bombalar bir ailenin evini hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nın Tel ez-Zater bölgesinde, yerle bir ettiği evde 1 Filistinliyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı.

İsrail, Refah kentine de saldırdı. Kentin kuzeybatısında vurulan binaların enkazından 4 Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail güçleri, El-Mevasi bölgesinde de, yerinden edilen sivillerin çadırlarını vurdu, çok sayıda Filistinli yaralandı.