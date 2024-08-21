Hamas: İsrail'in sivillerin barındığı okulu bombalaması soykırım suçunun devamı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında zorla yerinden edilmiş sivillerin barındığı Salahaddin Okulu'na düzenlediği saldırı, "Filistinlilere uyguladığı soykırımın uzantısı" ve "vahşet" olarak nitelendirildi.

İsrail'in sivillerin sığındığı bölgeleri kasıtlı olarak hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "uluslararası topluma İsrail'in suçlarını durdurmak ve savunmasız sivillere karşı devam eden ihlalleri sonlandırmak için ciddi şekilde çalışma çağrısı" yapıldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin batısında yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Salahaddin Okulu'nu bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Saldırıda ayrıca 10'u çocuk, 15 kişi yaralanmıştı.