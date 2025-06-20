Açık 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.06.2025 09:02

Katil İsrail, yardım bekleyen sivillere ateş açtı: 34 ölü

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze’de insani yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail, yardım bekleyen sivillere ateş açtı: 34 ölü

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, insani yardım almak ümidiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şüheda Kavşağı yakınında bekleyen Filistinliler, İsrail ordusunun saldırısına uğradı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi, söz konusu saldırıda ölen 23 kişinin cenazeleriyle onlarca yaralının hastaneye ulaştırıldığını belirtti.

Filistin Kızılayından alınan bilgiye göre ise Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir evin İsrail uçakları tarafından hedef alınması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Cenazeler Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Rusya: Hamaney'e olası bir suikast, Pandora'nın kutusunu açacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:31
Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı
10:16
Tüketici güven endeksi haziranda arttı
10:00
Altının gramı 4 bin 261 liradan işlem görüyor
09:54
Transatlantic Petroleum'un Batman'daki ruhsatı TPAO'ya devredildi
09:55
Kamu hastaneleri ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımlarına İKB'den yeni finansman
09:53
Gelir İdaresi Başkanlığı 81 sözleşmeli personel alacak
Gazze'de prematüre bebekler hayatta kalma mücadelesi veriyor
Gazze'de prematüre bebekler hayatta kalma mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
İran İsrail'e yeniden füze saldırısı başlattı
İran İsrail'e yeniden füze saldırısı başlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ