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Dünya
AA 16.09.2024 06:12

Katil İsrail saldırılarına ara vermiyor: 2'si çocuk 6 Filistinli öldü

Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nde bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk 6 Filistinli hayatını kaybederken çevredeki evlerde de hasar oluştu.

Katil İsrail saldırılarına ara vermiyor: 2'si çocuk 6 Filistinli öldü
[AA (Arşiv)]

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneydoğusunda bir evi bombaladığını açıkladı.

Saldırıda 2'si çocuk ve biri kadın 6 sivilin yaşamını yitirdiği, bazılarının yaralandığı öğrenildi.

Saldırıda bombalanan evin yerle bir olduğu ve çevredeki evlerde de hasar oluştuğu aktarıldı.

7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 41 bin 206 Filistinli katledildi

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 206 Filistinli öldü, 95 bin 337 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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