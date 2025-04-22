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Dünya
AA 22.04.2025 09:28

Katil İsrail ordusunun gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi öldü

Soykırımcı İsrail ordusunun gece Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail ordusunun gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi öldü

İsrail savaş uçakları, gecenin geç saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus, kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Han Yunus'un merkezindeki Es-Sikke bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

Han Yunus'un El-Ketibe Mahallesi'ne düzenlenen topçu saldırıda ise yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef alan saldırılarda da biri doktor olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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