Katil İsrail ordusunun gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi öldü

İsrail savaş uçakları, gecenin geç saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus, kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Han Yunus'un merkezindeki Es-Sikke bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

Han Yunus'un El-Ketibe Mahallesi'ne düzenlenen topçu saldırıda ise yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef alan saldırılarda da biri doktor olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.