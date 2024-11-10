Katil İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında biri bebek 4 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında bir binayı bombaladı. Saldırıda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şey Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait silahlı dron Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 3 yaşındaki Filistinli bebek hayatını kaybetti, bebeğin anne ve babası da yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Tel ez-Zater ve Meşru Beyt Lahiya bölgelerine yoğun topçu atışlarıyla saldırılar düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli öldü, 102 bin 929 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.