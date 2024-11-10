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Dünya
AA 10.11.2024 16:35

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında serbest bırakılmış tutukluların da olduğu en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'da dün ve bugün Cenin, Tubas, Beytüllahim, Ramallah ve Kudüs'te baskınlar düzenlediği kaydedildi.

İsrail askerlerinin bu baskınlarda aralarında eski tutuklu kardeşlerin de olduğu 10 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 600'ü geçtiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin makamlarından yapılan son açıklamalara göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.

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