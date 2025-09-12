Açık 25ºC Ankara
Dünya
AA 12.09.2025 11:27

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 20 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 20 Filistinli hayatını kaybetti

Görgü tanıkları ve hastane kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana sivil yerleşim alanlarını, yardım bekleyenleri ve çeşitli bölgelerdeki evleri hedef aldı.

İsrail, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Tuvan bölgesinde Sultan ailesine ait bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun bölgede patlayıcı yüklü robotlarla evleri ve binaları yıktığı, aynı zamanda topçu ateşi ve makineli tüfeklerle çevreye yoğun saldırılar gerçekleştirdiği kaydedildi. İsrail'in Şucaiyye Mahallesinin doğu kesimlerini de topçu atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında kurulan bir çadır kampı da hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırı sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail'in Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi bahçesinde dronla doğrudan hedef aldığı Sağlık Bakanlığı çalışanı Emin Ebu Müslim hayatını kaybetti.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
