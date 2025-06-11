Katil İsrail Madleen gemisini korsanlıkla gasbetti: Gönüllüler gözaltında

Soykırımcı İsrail Gazze'deki ablukayı kırmayı hedefleyen Madleen yardım gemisine uluslararası sularda korsanlıkla gasbetti.

Önce gemiye dronlarla kimyasal sıvı püskürttüler, sonra Madleen Gemisi'ni alıkoyup yardım gönüllerini esir aldılar.

İsrail'e zorla götürülen 12 yardım gönüllüsünden 4'ü sınır dışı edildi. İsrail'in dayattığı "İsrail'e yasadışı olarak geldim" ifadesinin yer aldığı belgeyi imzalamayı reddeden 8 yardım gönüllüsü ise hala göz altında tutuluyor.

Gözaltı süresi keyfi olarak uzatılabilir

Yardım gönüllüleri yargı önüne çıkarılacak. Ancak İsrail yargısının keyfi bir uygulama ile gönüllülerin gözaltı süresini 8 Temmuz'a uzatabileceği belirtiliyor.

Soykırımcı İsrail'in alıkoyduğu gönüllü açlık grevinde

Gönüllülerin hukuki temsilciliğini üstlenen hak örgütü, Brezilyalı aktivist Thiago Avila'nın İsrail tarafından esir alınmasından itibaren açlık grevine başladığını duyurdu.

Gönüllülerin alıkoyulduğu gözaltı merkezi tahtakurularıyla dolu ve sadece içilemeyen musluk suyu var. Gemide bulunan 12 yardım gönüllüsüne 100 yıl boyunca İsrail'e girme yasağı da getirildi.