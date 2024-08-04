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Dünya
AA 04.08.2024 10:46

Katil İsrail gece boyunca Gazze'yi bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesinde bulunan Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef aldı. Düzenlenen saldırı sonucu, en az 5 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Soykırımcı İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 303. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı çevresini yoğun şekilde bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesinde kurdukları çadırlarda kalan Filistinlileri hedef aldı. En az 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Yine aynı bölgede İsrail savaş uçaklarının Filistinlilere ait iki evi bombalaması sonucu 11 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

İsrail ordusu Aksa Şehitleri Hastanesi bahçesinde çadırlarda kalan Filistinlileri hedef aldı
İsrail ordusu Aksa Şehitleri Hastanesi bahçesinde çadırlarda kalan Filistinlileri hedef aldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile Gazze kentinin Zeytun, Tel el-Hava ve Sabra mahalleleri de gece boyunca İsrail topçu birlikleri tarafından bombalandı. İsrail savaş gemileri de Gazze Şeridi kıyısındaki Filistinlilerin evlerine saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan Suudi Mahallesi'ni askeri araçlarla baskın düzenleyerek yoğun ateş altına aldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 550 Filistinli öldü, 91 bin 280 kişi yaralandı.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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