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Dünya
AA 04.08.2024 07:00

İsrail ordusu Gazze'de masum Filistinlilere saldırdı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinin avlusunda bulunan çadırlarda kalan Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda en az 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in ayrıca Gazze'de Filistinli ailelere ait iki evi hedef alması sonucu 11 kişi öldü.

İsrail ordusu Gazze'de masum Filistinlilere saldırdı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Aksa Şehitleri Hastanesi avlusunda bulunan çadırlarda kalan Filistinlileri hedef alması sonucu en az 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Söz konusu saldırı alanına ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hastane bahçesinde çadırların yandığı, yaralıların kurtarılmaya çalışıldığı çabaları görülüyor.

İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentinde el-Hasenat ailesine ait evi bombalaması sonucu 3 kişi öldü, yaralananlar olduğu belirtildi.

Savaş uçaklarının ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Amudi ailesinin evini hedef alması sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 550 Filistinli öldü, 91 bin 280 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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