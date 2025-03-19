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Dünya
AA 19.03.2025 04:41

Katil İsrail, Gazze'de masum sivillere saldırdı

İşgalci İsrail ordusunun ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail, Gazze'de masum sivillere saldırdı
[Fotograf: AA]

İsrail ordusunun Ebu Avvad ailesinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında bulunan evine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre de İsrail'in Han Yunus'a bağlı El-Karara kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti, bazı kişiler yaralandı.

İsrail'in Han Yunus'un orta kesimine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda ise 1 kişi öldü.

İşgalci İsrail ordusu Gazze'ye havadan saldırdı
İşgalci İsrail ordusu Gazze'ye havadan saldırdı

İsrail'in Gazze şehrindeki Göz Hastanesi yakınlarında sivilleri ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu da hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

İsrail'e ait bir İHA'nın, Han Yunus'taki balıkçı limanında bulunan balıkçı teknelerini bombalaması sonucu ise bazı tekneler yandı.

Sağlık yetkilileri de İsrail'e ait bir İHA'nın Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla kavşağını füze ile hedef alması sonucu bazı Filistinlilerin yaralandığını bildirdi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çoğu çocuk 300'den fazla kişi öldü
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çoğu çocuk 300'den fazla kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze Şehri'ne düzenlediği hava saldırısında yaralanan çok sayıda kişi Arap Baptist Hastanesi'ne getirildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir binaya İHA ile saldırı düzenleyen İsrail ordusu, Beyt Hanun'un doğusundaki bazı bölgeleri de topçu ateşiyle hedef aldı, saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmadı.

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