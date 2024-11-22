Katil İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı: Bir doktor ve çok sayıda hasta yaralandı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kemal Advan Hastanesi doktorlarından Said Cevdet ve bazı hastalar, İsrail İHA'sı tarafından atılan bomba sonucu yaralandı.

İsrail ordusunun iki gündür Kemal Advan Hastanesini sıkı abluka altında tuttuğu ve bombaladığını aktaran sağlık kaynakları, hastaneye her türlü gıda, ilaç ve yakıt yardımının ulaşmasının da engellendiğini kaydetti.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hastanenin girişi ve acil servisine "Quadcopter" tipi dronlarla saldırı düzenlediğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor.