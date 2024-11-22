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Dünya
AA 22.11.2024 21:35

Malezya Başbakanı: UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı muazzam bir zafer

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararını "muazzam bir zafer" olarak nitelendirdi.

Malezya Başbakanı: UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı muazzam bir zafer

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, katıldığı etkinlikte UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararına ilişkin basına konuştu.

Kararı "adalet ve insanlığı savunan herkes için muazzam bir zafer" olarak nitelendiren Enver İbrahim, bu kararın Filistin halkının acılarını hafifleteceğini söyledi.

Enver İbrahim, ayrıca, kararın "mantıklı" olduğuna dikkati çekerek "Netanyahu'nun yurt dışına çıkması halinde tutuklanmasının gerektiği" görüşünü paylaştı.

UCM'nin Netahyahu ve Gallant hakkındaki kararı

UCM, dün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Kararda, Netanyahu ve Gallant'ın açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma, savaş suçu ile cinayet, mahkum etme ve diğer insanlık dışı muameleleri içeren insanlığa karşı suçları işlediğine dair makul şüphe olduğu belirtilmişti.

Kararda ayrıca, Netanyahu ve Gallant'ın bilinçli olarak sivil nüfusu hedef alan bir saldırının talimatını verdiklerine dair makul şüphenin bulunduğu ifade edilmişti.

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