Katil İsrail Gazze'de hastane çevresine saldırdı: 33 kişi hayatını kaybetti

Ghebreyesus, İsrail ordusunun saldırılar gerçekleştirdiği Kemal Advan Hastanesi'ne ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Dün Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi'nin yakınında yoğun bombardıman ve saldırılar yaşanırken, tesisin hemen dışında 33 kişinin öldürüldüğü bildirildi" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, sağlıkçılar ve birçok yaralı hastanın, oluşan panik hali dolayısıyla güvenlik için kendi kendini tahliye etmek zorunda kaldığını söyledi.

Ghebreyesus, "Hastanede 90 hasta ve 66 sağlık personeli kaldı. Kemal Advan Hastanesi asgari düzeyde işlevsel ancak yaşanan bu son olay, hastanenin işlevsel kalma yeteneğini daha da tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Advan Hastanesi'nin Gazze'nin kuzeyindeki halk için "son can simitlerinden biri" olduğuna işaret eden Ghebreyesus, sağlık tesislerinin korunmasını ve çatışmaların sona ermesini talep ettiklerinin altını çizdi.