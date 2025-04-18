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Dünya
Time 18.04.2025 10:21

Katil İsrail, foto muhabiri Fatima Hassona'yı öldürdü

Soykırımcı İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında, Filistinli foto muhabiri Fatma Hassona hayatını kaybetti.

Katil İsrail, foto muhabiri Fatima Hassona'yı öldürdü

25 yaşındaki gazeteci, soykırımcı İsrail ordusunun sivillere yönelik saldırılarını belgeleyen fotoğraflarıyla tanınıyordu.

Belgeselin yönetmeni Sepideh Farsi’nin aktardığına göre, Hassona saldırı sırasında ailesiyle birlikte evindeydi ve ailesinden birçok kişiyle birlikte yaşamını yitirdi.

Kısa süre önce nişanlanan Hassona, ölümünden yalnızca birkaç gün önce belgeselinin Cannes Film Festivali’ndeki bağımsız bir seçki olan ACID bölümüne kabul edildiğini öğrenmişti.

Yönetmen Farsi, o dönem Hassona’nın festivale katılıp dönebilme ihtimali konusunda endişeli olduğunu belirtti.

“Ruhunu Avucuna Al ve Yürü” adlı belgesel, 7 Ekim 2023 sonrasında, yönetmen ile gazeteci arasında yaklaşık bir yıl boyunca süren yazışmaları konu alıyor.

Farsi, ACID’in internet sitesinde yer alan film tanıtımında, “Bu film, Fatma’yla yaşanan mucizevi karşılaşma sayesinde açılan bir pencere… Gazze’deki katliamı onun gözlerinden gördük. O benim gözlerim, ben onun dış dünyaya bağlantısı oldum” ifadelerine yer verdi.

Hassona’nın belgeseldeki yerinin onu hedef haline getirip getirmediğini düşündüğünü belirten Farsi, yaşananların son derece yıkıcı olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, son saldırıların ardından yaptığı açıklamada, “Filistinli gazeteciler kahramanca çalışmaya devam ediyor, ağır bedeller ödüyorlar; şu ana kadar 170 gazeteci hayatını kaybetti” dedi. BM verilerine göre Gazze’de görev başında ya da evinde öldürülen gazeteci sayısı 209’a ulaştı.

Belgeseli gösterime hazırlayan ACID organizasyonu da yaptığı açıklamada, Hassona’yla tanışma sürecinde onun azmine ve gülümsemesine hayran kaldıklarını belirterek, “O, bombalar, açlık ve acılar arasında fotoğraf çekti, yardım dağıttı ve tanıklık etti. Onun hayatını kaybetmesi bu filmin daha da geniş kitlelere ulaşmasını zorunlu kılıyor” ifadelerini kullandı.

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