Dünyanın en küçük kablosuz uçan robotu üretildi: Çapı 1 santimetreden küçük

Arıların hareketlerinden ilham alınarak geliştirilen robot, havada asılı kalabiliyor, yön değiştirebiliyor ve küçük hedeflere isabet edebiliyor.

Sadece 21 miligram ağırlığındaki bu robot, aynı zamanda kontrollü uçuş yapabilen en küçük kablosuz robot olma özelliğini taşıyor.

Dış manyetik alanla uçuyor

Robotun uçuş kabiliyeti, içerisinde yer alan iki minik mıknatıs sayesinde sağlanıyor. Harici olarak uygulanan bir manyetik alan, bu mıknatısları harekete geçirerek robotun dönmesini sağlıyor.

Bu dönüş hareketi, robotun yerden havalanmasına yetecek kadar kaldırma kuvveti oluşturuyor.

Uçuş yönü ve hızı ise manyetik alanın gücü ayarlanarak kontrol edilebiliyor. Bu sayede robotun belirlenen bir hedefe doğru yönlendirilmesi mümkün hale geliyor.

Çalışmanın kıdemli yazarı olan Makine Mühendisliği Profesörü Liwei Lin, “Arılar; yön bulma, havada asılı kalma ve tozlaşma gibi olağanüstü uçuş yeteneklerine sahip. Geliştirdiğimiz robot da bir arının çiçekten nektar toplaması ve uzaklaşması gibi bir hedefe yönelip geri dönebiliyor” dedi.

Mikro robotlar yeni görevler üstlenebilir

Çalışmaya katkı sunan mühendis Fanping Sui, bu tip robotların küçük boşluklarda keşif yapmak ve dar alanlara erişmek gibi görevlerde kullanılabileceğini belirtti.

Ayrıca, yapay tozlaşma gibi tarımsal uygulamalarda ya da boruların içinin denetlenmesinde de faydalı olabileceğini ifade etti.

Henüz gerçek zamanlı algılama sistemlerine sahip olmayan robot, pasif uçuş özelliğine sahip. Yani ani bir çevresel değişiklik – örneğin sert bir rüzgâr – robotun yönünü bozabiliyor.

Ancak araştırma ekibi, gelecekte robotun konumunu ve hareketini anlık olarak algılayabilen aktif kontrol sistemleriyle donatılabileceğini söylüyor.

Daha küçük ve daha akıllı robotlar yolda

Robotun çalışabilmesi için şu an güçlü bir elektromanyetik alana ihtiyaç duyulsa da, boyutu 1 milimetrenin altına indirildiğinde daha zayıf alanlarla da kontrol edilebileceği belirtiliyor.

Bu da, radyo dalgalarıyla yönlendirilebilecek mikro robotların önünü açabilir.

Araştırma ekibi, ayrıca karınca benzeri iş birliği yapabilen robot sürüleri üzerinde de çalışıyor. Bu robotlar zincir oluşturabiliyor, birlikte hareket ederek tek başlarına yapamayacakları görevleri tamamlayabiliyor.

Ekip, bu tür robotların tıp alanında, özellikle de minimal invaziv cerrahilerde kullanılabileceğini öngörüyor.