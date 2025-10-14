Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.10.2025 10:59

Katil İsrail ateşkese rağmen 3 Filistinliyi öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen evlerine dönmeye çalışan Filistinlilere açtığı ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail ateşkese rağmen 3 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, kuzeydeki Gazze kentinde evlerine dönmeye çalışan sivillere ateş açtığı belirtildi.

İsrail ordusunun yürürlüğe giren ateşkes mutabakatına rağmen Gazze kentinin eş-Şucaiyye Mahallesi'nde evlerini görmeye giden Filistinlilere insansız hava araçlarından (İHA) ateş açtığı ve saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail'in daha önceki saldırılarında yaralanan Filistinli 2 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Venezuela'da şiddetli yağışlar sonucu altın madeni çöktü: 14 işçi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:58
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
11:56
Trafikte “sıfır can kaybı” hedefi: 207 milyon araç denetlendi
11:49
İsrail'deki esaretten kurtulan Filistinli: Hamdolsun, yaşayanların mezarlığından çıktık
11:41
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
11:43
Google, ABD dışındaki en büyük yapay zeka merkezini Hindistan'da kuracak
11:41
Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri "İyilik Gemisi"ne yüklendi
“17. İyilik Gemisi” Mersin'den yola çıkacak
“17. İyilik Gemisi” Mersin'den yola çıkacak
FOTO FOKUS
Otomobil restorandan çıkan müşterilerin arasına işte böyle daldı
Otomobil restorandan çıkan müşterilerin arasına işte böyle daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ