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Dünya
AA 18.07.2025 20:51

Katil İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli çocuk hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açtığı 14 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Katil İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail askerleri, Cenin kentinin güneyindeki Yabed kasabasında Amr Ali Halid Kabha isimli çocuğa ateş açtı.

İsrail askerleri uzun süre bölgeye ambulans girmesine izin vermedi, oğluna ulaşmaya çalışan babayı da feci şekilde darbetti.

Sonrasında bölgeye girmeyi başaran sağlık ekipleri Kabha'yı hastaneye nakletti ancak 14 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da ateş açarak yaraladığı Filistinlileri gözaltına alıyor ya da ambulans girişlerine engel oluyor. Bu gibi durumlarda çoğunlukla Filistinliler kan kaybından ve ilk yardımın geç yapılmasından ötürü yaşamını yitiriyor.

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