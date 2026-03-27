Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.03.2026 17:03

Katil İsrail askerleri, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi daha öldürdü

Katil İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği ikinci baskında bir Filistinliyi daha öldürdüğü duyuruldu.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı özel bir tim Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi ve Filistinlilere doğrudan ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Sufyan Ahmed Salih Ebu Leyl'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail askerleri, sabah erken saatlerde de Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, saldırıda 1 Filistinli ölmüş, bir kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

ETİKETLER
İsrail
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:20
STRATCOM Zirvesi 2026'da Arabuluculuk Sürecinde Aktörler ve Lider Diplomasisi paneli yapıldı
17:19
Fransızlar ve Portekizliler ucuz akaryakıt için İspanya'ya geçiyor
16:43
STRATCOM Zirvesi başladı
16:37
İşte APP ve standart plaka arasındaki farklar: Değiştirmek için son gün 1 Nisan
16:38
Fransa’da artan akaryakıt fiyatlarına karşı kara yolu taşımacılık sektörü çalışanları eylem yapacak
17:13
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Kosova
Tahran esnafı savaşın olumsuz etkisini derinden hissediyor
Tahran esnafı savaşın olumsuz etkisini derinden hissediyor
FOTO FOKUS
Bakan Memişoğlu: 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
Bakan Memişoğlu: 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ