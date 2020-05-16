Dünya çapında Kovid-19 ile mücadeleye destek amacıyla yapılan tıbbi yardımlar Katar Hava Yolları ve Katar Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçaklarıyla taşındı.

Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamalarda, söz konusu tıbbi yardımların, COVİD-19'la mücadelede kardeş ve dost ülkeleri desteklemek adına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla yapıldığı belirtildi.

3 kıtada 18 ülkeye gönderildi

Açıklamalarda, yaklaşık 700 ton civarında olan tıbbi yardımın Çin, İtalya, Filistin, Gazze ve İran'ın yanı sıra Tunus, Lübnan, Cezayir, Somali, Nepal ve Ruanda dahil 3 kıtada 18 ülkeye gönderildiği aktarıldı.

Doha yönetimi son günlerde de Afganistan, Bosna Hersek, Kazakistan, Makedonya ve Sırbistan olmak üzere 5 ülkeye tıbbi yardım göndermeye başladığını duyurdu.

Yardımlar, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Katar Kalkınma Fonu (QFFD) gözetiminde yapılıyor.