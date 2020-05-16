Haber Giriş: Kaynak: AA
Meksika'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 290 kişi öldü
Meksika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 290 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 290 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 767'ye çıktı.
Vaka sayısı ise 2 bin 437 artarak 45 bin 32'ye yükseldi.
Ülkede iyileşenlerin sayısı ise toplamda 30 bin 451 oldu.
Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: meksika koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:24
Sıradaki Haber
İspanya'da hükümet OHAL'i haziran sonuna kadar uzatmak istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz