BM'ye bağlı kurumların ofislerini bir arada barındıran merkezin açılışında, Katar'da yarın başlayacak 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere başkent Doha'da olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de bulundu.

Dışişleri Bakanı Al Sani, açılışta yaptığı konuşmada, Doha'da "BM Evi"nin açılmasının Katar ve BM arasındaki işbirliği için olumlu bir adım olduğunu belirterek, bu adımın ülkesinin başkentini bir diyalog platformuna dönüştürdüğünü ifade etti.

Al Sani, "BM Evi'nin, diyalog ve eylem temellerinin yerleşmesi için başarılı bir model olmasını temenni ediyoruz. Doha'nın çeşitli kesimlerce diyalog platformu ve eylem merkezi olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Doha'nın Lusail bölgesinde kurulan merkez, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Uluslararası Göç Örgütü, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) gibi kurumların ofisini barındırıyor.

Katar, yarın başlayıp 9 Mart'a kadar sürecek 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na ev sahipliği yapacak.