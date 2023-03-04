Endonezya'nın petrol ve gaz şirketi Pertamina'ya ait akaryakıt depolama istasyonunda dün akşam çıkan yangın nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Yangında ölenlerin sayısı 2'si çocuk olmak üzere 18'e yükseldi, 3 kişiden hala haber alınamıyor.

Aralarında ciddi yanıkları olanların da olduğu 35 yaralının hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Nüfusun yoğun olduğu bir bölgede bulunan istasyondaki yangın nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi.

Bu arada, bölge halkı gün içinde yangında küle dönen evlerine dönerek işe yarar eşyalarının olup olmadığına baktı.

Öte yandan, Pertamina yangın nedeniyle resmi olarak özür dilerken yangının çıkış nedenine dair soruşturma sürüyor.

Kuzey Cakarta İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, dün Cakarta'daki akaryakıt depolama istasyonunda yerel saatle 20.00'de yangın çıktığını açıklamıştı.

Birçok patlamaya neden olan yangın, hızla bölgedeki binalara sıçramıştı.