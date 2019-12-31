Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Somali'ye gönderilen yardım uçağında, terör saldırısında yaralananların tedavilerinde kullanılacak tıbbi malzemeler yer aldı.

Tıbbi cihazlar ile donatılmış 25 sağlık ve ilk yardım ekibinin Somali'de ameliyatlara katılacağı, bazı yaralıların ise tedavilerinin tamamlanması için Katar'a getirileceği açıklandı. Haberde ayrıca, söz konusu uçakta 4 ton tıbbi ve ilk yardım malzemesi bulunduğu belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Mogadişu'da cumartesi günü düzenlenen bombalı saldırıda aralarında 2 Türk vatandaşının da olduğu 81 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı da saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi Somali'ye göndermişti.

Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirilmişti.

Kaynak: AA