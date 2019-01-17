Somali resmi haber ajansı SONNA'nın haberine göre, Somalili yetkililer, Katar tarafından "ülkede istikrarın sağlanması, terörizm ve aşırılıkla mücadele konusundaki çabaların desteklenmesi amacıyla" hibe edilen 68 askeri zırhlı aracı başkent Mogadişu Limanında düzenlenen resmi törenle teslim aldı.

Törene, Somali Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Katar ve Türkiye'nin Mogadişu büyükelçilerinin yanı sıra Katar ve Somali tarafından askeri yetkililer katıldı.

Savunma Bakanı Hasan Muhammed Ali ile Somali Silahlı Kuvvetler Komutanı Tahir Adem Ilmi törende yaptıkları konuşmada Katar'a desteklerinden dolayı takdir ve teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: AA