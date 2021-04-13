Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, egemen varlık fonu için ortaklık konusunda Katar ile görüşmeler yapıldığını söyledi.

Katar'ın Nijerya'nın ekonomisinin gelişmesi için 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını söyleyen Onyeama, Katar’ın itibarlı ve stratejik bir ülke olduğunu, Nijerya'yı ekonomi ve diğer alanlarda ilerleteceğini ifade etti.

Yatırım Nijerya ekonomisini destekleyecek

Onyeama, Katar'ın Nijerya'ya yapacağı yatırımın ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.