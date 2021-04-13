Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 03:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar’dan Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın ekonomisinin gelişmesi için Katar 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.
Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, egemen varlık fonu için ortaklık konusunda Katar ile görüşmeler yapıldığını söyledi.
Katar'ın Nijerya'nın ekonomisinin gelişmesi için 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını söyleyen Onyeama, Katar’ın itibarlı ve stratejik bir ülke olduğunu, Nijerya'yı ekonomi ve diğer alanlarda ilerleteceğini ifade etti.
Yatırım Nijerya ekonomisini destekleyecek
Onyeama, Katar'ın Nijerya'ya yapacağı yatırımın ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.
Etiketler: Katar Yatırım Araçları Afrika
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