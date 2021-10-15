Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Katar'ın Lübnan'da istikrarı sağlayacak ve halkının arzularını gerçekleştirecek tüm uluslararası ve bölgesel çabalara aktif olarak katılmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Lübnanlı taraflara gerilimi tırmandırmaktan kaçınma, partizan ve siyasi çıkarlar yerine aklı ve ulusal çıkarları önceleme çağrısında bulunuldu.