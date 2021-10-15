Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 02:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar'dan Lübnan çağrısı: Gerilim tırmanmamalı
Katar, Lübnanlı taraflara gerilimi tırmandırmaktan kaçınma, partizan ve siyasi çıkarlar yerine akla ve ulusal çıkarlara öncelik verme çağrısı yaptı.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.
Katar'ın Lübnan'da istikrarı sağlayacak ve halkının arzularını gerçekleştirecek tüm uluslararası ve bölgesel çabalara aktif olarak katılmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Lübnanlı taraflara gerilimi tırmandırmaktan kaçınma, partizan ve siyasi çıkarlar yerine aklı ve ulusal çıkarları önceleme çağrısında bulunuldu.
Sıradaki Haber
Kongo'da çatışma: 13 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz