Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 02:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo'da çatışma: 13 ölü
[Harita: TRT Haber]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin kuzeybatısı Sud-Ubangi eyaletinde yerli halklar arasında çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Sud-Ubangi eyaletinin Kungu bölgesinde yaşayan Lingotebe ve Ngbanda yerli halkları arasında çatışma çıktı.
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen çatışmada 13 kişi öldü, 50'den fazla ev ateşe verildi.
Ülkenin doğusu ve kuzey batısında, genelde arazi ve su kaynakları yüzünden sorun yaşayan yerli halklar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.
Etiketler: Afrika
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