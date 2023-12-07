Katar'dan "İsrail'in Kudüs'ün kutsallarına yönelik saldırılarını durduracak" uluslararası eylem çağrısı

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın, X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "aşırılık yanlılarının, işgal altındaki Kudüs'te, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerinde hakimiyet kurulması sloganıyla gösteri düzenlemesine izin veren İsrail işgalinin en güçlü ifadelerle kınandığı" kaydedildi.

Söz konusu gösterinin, hassasiyetleri provoke etmesinin yanı sıra Filistin halkının hakları ile işgal altında tutulan Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi Ürdün vesayetine yönelik bariz bir saldırı olduğu vurgulandı.

Bu provokatif adımların bölgedeki gerilimi artıracağı ve şiddet döngüsünü genişleteceği belirtilen açıklamada, İsrail'in Kudüs'teki tarihi ve hukuki statükoyu ve kutsallıklarını değiştirmeye yönelik çabaları karşısında uyarıda bulunuldu.

İsrail'in, Kudüs'te İslam ve Hristiyanlığa ait kutsal mekanların tarihi ve hukuki durumuna saygı duyması, bu durumu değiştirmeye yönelik attığı tüm adımları durdurması gerektiği kaydedilen açıklamada, Ürdün'ün vesayetinin kutsal mekanların korunmasındaki rolünün önemine işaret edildi.

Bakanlık açıklamasında, uluslararası topluma, "uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya, kardeş Filistin halkının meşru hakları ile İslam ve Hıristiyanlığın kutsalları aleyhindeki ihlallerini durdurmaya İsrail'i mecbur etmek için acilen eyleme geçme" çağrısında bulundu.

Fanatik Yahudi gruplardan provokatif çağrı

“Tapınak grupları” adı verilen çeşitli fanatik Yahudi gruplar, yayımladıkları ortak yazılı açıklamada, Yahudilerce kutsal Hanuka Bayramı’nın ilk gününe denk gelen 7 Aralık akşamı provokasyon niteliğinde bir yürüyüş yapacaklarını duyurmuştu.

Açıklamada, yürüyüşün, Mescid-i Aksa’nın idaresinden sorumlu "Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin Mescid-i Aksa’daki yönetimini sona erdirmek" ve Kudüs ve Mescid-i Aksa’da "tam Yahudi hakimiyetini yeniden tesis etmek" amacıyla düzenleneceği ifadelerine yer verilmişti.

İsrail polisinin izin verdiğine dikkati çekilen yürüyüşün, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine açılan Şam Kapısı’ndan Mescid-i Aksa'ya doğru ilerleyecek şekilde planlandığı belirtilmişti.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak fanatik Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle 2003'ten bu yana polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor.