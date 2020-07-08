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Katar'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 138'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kayıpları Katar'da 138'e yükselirken, Lübnan'da da vaka sayıları arttı.
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve can kaybının 138'e yükseldiği aktarıldı.
Açıklamada, 608 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 101 bin 553'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının da 96 bin 107'ye çıktığı kaydedildi.
Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 39 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 1945'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlık, virüs kaynaklı toplam can kaybının 36, iyileşen sayısının ise 1368 olduğunu açıkladı.
Etiketler: Lübnan koronavirüs Katar koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 21:59
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