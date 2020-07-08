Şirket yönetiminin çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, ticari havacılık tarihinin en yıkıcı finansal krizinden geçildiği vurgulandı.

Seyahat talebinin düşük olduğu bir ortamda mevcut çalışan sayısıyla devam edilemeyeceği belirtilen mesajda, 1 Ekim itibarıyla 36 bin çalışanın zorunlu izne çıkarılabileceği kaydedildi.

Zorunlu izne çıkarılması planlanan çalışan sayısının, şirketin toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 45'ine denk geldiği ifade ediliyor. Zorunlu izne çıkarılacak çalışanların nihai sayısının talepteki değişim ve çalışanlarla yapılacak görüşmelere göre kesinleşeceği ifade ediliyor.

Zorunlu izne çıkarılması planlanan çalışanlar arsından 15 bin civarında uçuş görevlisi ve 2 bini aşkın pilotun bulunduğu aktarılıyor.

COVID-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle United Airlines'ın günlük 40 milyon dolarlık kayıp yaşadığı kaydediliyor.