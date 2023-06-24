Katar: Rusya'da yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Katar Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Doha'nın Rusya'da orduya isyanla gelişen olayları endişeyle takip ettiğini aktaran Bakanlık, sivillerin çatışmaların olumsuz etkilerinden uzak tutulması ve sağduyulu davranılması çağrısında bulundu.

Rusya ve Ukrayna'daki durumların daha fazla kötüleşmesine karşı da uyarıda bulunulan açıklamada, söz konusu durumun, uluslararası barış ve güvenliğe, gıda ve enerji tedarikine olumsuz yansımaları olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca tüm taraflara "diyalog ve barışçıl yollarla çözümü benimsemesi" çağrısı yapıldı.

Rusya’da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.