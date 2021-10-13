Katar'da her yıl düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu toplantılarının ikinci gününde konuşan Al Sani, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan'ın geçen yıl İsrail'le ilişkileri normalleştirme yolunda attığı adımlara işaret eden Al Sani, "Barış sürecinde herhangi bir ufuk görmüyoruz. İsrail ile normalleşme için yapılan İbrahim anlaşmalarının krizin çözümüne katkı sunması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

İsrail işgalinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Al Sani, ekonomik normalleşmeye odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

"Doha ve Washington ilişkileri Körfez'in istikrarı için önemli"

ABD ile ilişkilere değinen Al Sani, Katar'ın geçmişten bugüne Washington'la güçlü ilişkileri olduğunu, hatta Donald Trump döneminde bile bu ilişkileri geliştirdiklerini söyledi.

ABD yönetimi ile koordinasyon içinde olduklarını kaydeden Al Sani, "Doha ve Washington arasındaki ilişki Körfez bölgesinde güvenlik ve istikrar için önemlidir." dedi.

"Afganistan'ı rekabet arenası olarak görmememiz gerekiyor"

Katar Dışişleri Bakanı, Afganistan'daki duruma çözüm bulunması konusunda da ülkesinin Taliban ve Washington ile sıkı ilişki içinde olduğunu söyledi.

Doha'nın "tarafsız bir ara bulucu" olarak Afganistan'daki çeşitli taraflarla iyi ilişkiler içinde olduğunu aktaran Al Sani, şunları kaydetti:

"Afganistan'ı bir rekabet arenası olarak görmememiz gerekiyor. Bunun yerine çeşitli uluslararası taraflarca iş birliğine dayalı bir yaklaşımın benimsenmesi gerekir."

Afganistan'da tek bir ülkenin yapıcı bir rol oynayamayacağını ve herkesin görüşlerini dinlediklerini kaydeden Al Sani, İslam ülkelerinin Afganistan'da olumlu rolü olacağına dikkati çekti.