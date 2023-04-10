Katar: İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırıları kabul edilemez

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı.

Al Sani, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik sürekli ihlallerinin, burada ibadet edenlere saldırılarının, bu saldırılarını normalleştirmesinin ve Mescid-i Aksa'nın tarihi ve yasal statüsünü değiştirme girişiminin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Al Sani, "Uluslararası toplum, Filistin halkının haklarının korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmelidir.” ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrai'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırılarla iyice tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.