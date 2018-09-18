Katar İdlib'e yönelik mutabakatı memnuniyetle karşıladı

Katar Dışişleri Bakanlığından, İdlib'de Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bu önemli anlaşma, masumların kanının akmasını durduracak, bölgede büyük bir insani felaketi önleyecek." denildi.

Açıklamada, memnuniyet verici mutabakatın, Suriye'deki savaşta çatışan taraflar arasında adil bir barışın tesis edilmesi ve çatışmalara son verilmesi konusunda sarf edilen uluslararası ve bölgesel çabaları birleştirmenin mümkün olduğunu gösterdiği aktarıldı.

Katar'ın Suriye halkının meşru taleplerini karşılamak için Cenevre-1 ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları gereğince Suriye krizine siyasi çözüm bulunması konusunda harcanan tüm çabalara destek verdiği belirtildi.

Kaynak: AA